Сати Казанова: я с трех лет знала, что стану певицей или артисткой

35-летня певица Сати Казанова — одна из самых ярких звезд шоу-бизнеса. Ранее она была участницей группы «Фабрика», после ухода из которой начала выступать сольно. Оказывается, добиться признания в музыкальной сфере ей помогла уверенность в себе — артистка с раннего детства знала, чем хотела заниматься в жизни, поэтому, как считают фанаты, она и преуспела в карьере.

Популярная исполнительница Сати Казанова вспомнила о том, как определилась со сферой деятельности. Она отметила, что творческие наклонности у нее наблюдались с «младых ногтей», потому даже не рассматривала других вариантов, кроме как выступать на сцене: «Я с трех лет знала, что стану певицей или артисткой. Мама была не сторонницей, ей казалось, что быть актрисой — это не профессия, тем более у нас на Кавказе, где нравы очень суровы. А вот папа меня очень поддержал, и в 17 лет я отправилась в Москву . Дедушка по отцу был запевалой, он знал очень много старинных песнопений, песен-сказов, которые раскрывают культуры. И я учила песни — сказания, песни-плачи. Папа впитал все эти знания, и этот дар перешел ко мне. Он и маму обаял своим артистическим талантом, пел ей серенады под окнами общежития медицинского института».

Сати ранее рассказывала, что ее дедушка по папиной линии считал музыку несерьезным занятием, потому сказал сыну выбрать другой жизненный путь. Так как мнение старших в семье не обсуждалось, он взялся за другую работу, которая приносила семье стабильный доход. Казанова считает, что унаследовала талант, который развила: «У меня хорошие природные данные, интуиция. Это очень помогло мне в формировании моего стиля пения. Вообще, я бунтарка по жизни. Папа отнесся к моему дару очень серьезно. Наверное, он видел в моем певческом будущем свои несвершившиеся мечты. Я обещала, что не выйду замуж, пока не дойду до определенной профессиональной точки. И я была настроена именно на то, что не имею права возвращаться, пока чего-то не достигну».

Знаменитость акцентировала внимание подписчиков на том, что если те хотят последовать ее примеру, то они должны быть настроены на большой труд, поскольку чтобы состояться в творчестве, понадобится много усилий. Она уверена, что у каждого человека свое призвание и всему свое время. Многие подписчики с ней солидарны: «Вы большая молодец, потому и реализовались в профессии». «Да, я с детства хотела врачом быть, свершилось!» «Нравится голос, но как человек она мне неприятна». «Обожаю Сати, такая хрупка и поет прекрасно». «Не вижу никакого дара, певица, которых сотни и тысячи». Одно из желаний Сати Казановой пока не исполнилось. Как-то она разоткровенничалась и призналась, что мечтает спеть на одной сцене вместе с отцом, потому поклонники с нетерпением ждут их дуэта.

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