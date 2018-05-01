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Польша возмущена планами мэра Джерси-Сити демонтировать памятник жертвам Катыни
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Польша возмущена планами мэра Джерси-Сити демонтировать памятник жертвам Катыни 

ТАСС 1 час назад
ВАРШАВА, 1 мая. /ТАСС/. Жители Польши и их проживающие в США соотечественники обеспокоены планами властей города Джерси-Сити (штат Нью-Джерси), которые заявили о намерении разбить парк на месте памятника жертвам катынской трагедии, установленного в 1990 году. Об этом сообщает во вторник Польское агентство печати.
Мэр Джерси-Сити Стивен Фалоп информировал о данном проекте в Twitter. «Мы перенесем памятник с Эксчендж-плейс (район города) и временно будем держать его в Управлении общественных работ, чтобы он не пострадал. Затем мы начнем инженерные работы, чтобы подготовить территорию под парк», — написал он.
Это заявление прокомментировал посол Польши в США Петр Вилчек, выразив обеспокоенность планами Фалопа, которые даже не обсуждались с польской диаспорой. «Катынский мемориал был установлен в 1990 году после десятка лет усилий польско-американской общественности в Джерси-Сити, которые поддержали многие польские и американские ветераны войны», — написал он в Twitter, призвав все стороны к диалогу с целью не допустить переноса памятника.
Глава общественной организации «Катынский комитет» Кшиштоф Новак заявил Польскому агентству печати, что польская общественность намерена привлечь адвоката, чтобы бороться с местными властями, решившими демонтировать памятник. «Закон на нашей стороне. Мы поставили памятник на основании распоряжения, выданного 13 апреля 1987 года горсоветом Джерси-Сити», — указал он.
В период массовых репрессий 30-х годов ХХ века в Катынском лесу производились захоронения расстрелянных в Смоленске советских граждан. Здесь же в мае — апреле 1940 года органами НКВД был расстрелян и захоронен 4421 польский военнослужащий, вывезенный осенью 1939-го года из Польши. На месте трагедии — в 18 км западнее Смоленска — создан мемориальный комплекс «Катынь».
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