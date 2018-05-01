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Сотрудники военного комиссариата Волгоградской области установили фамилии более 2 тыс. бойцов, не включенных в списки захороненных
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Сотрудники военного комиссариата Волгоградской области установили фамилии более 2 тыс. бойцов, не включенных в списки захороненных 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В канун Дня Победы, в Волгоградской области, будет установлена еще одна плита с именами 70 бойцов защитников Сталинграда.
В военном комиссариате Волгоградской области под руководством военного комиссара полковника Андрея Летунова ведется непрерывная работа по установлению имен военнослужащих, погибших при защите Сталинграда и увековечению их памяти.
В результате кропотливой работы сотрудников военного комиссариата по установлению имен погибших воинов Красной Армии за период с марта прошлого года по сегодняшний день увековечено более 2 тыс. имен захороненных на территории области защитников Отечества.
В канун Дня Победы, в с. Пичуга Волгоградской области, будет установлена еще одна плита с именами 70 бойцов защитников Сталинграда.
В послевоенные годы останки более 700 красноармейцев из одиночных могил перезахоронили в братскую могилу в школьном парке Волгограда.
Военный комиссариат Волгоградской области, тесно сотрудничает с поисковыми отрядами и объединениями, осуществляющими поисковую работу на территории области. Только за одну поисковую вахту подняты останки более 1200 бойцов. Их захоронили на Россошинском воинском Мемориальном кладбище с отданием воинских почестей. Имена 38 военнослужащих удалось установить. Они похоронены в индивидуальных могилах.
Военный комиссариат ведет разъяснительную работу о находящихся в открытом доступе сведениях о судьбах военнослужащих, о наградах родственников за совершенные подвиги, о местах захоронения и именные списки воинских захоронений.
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