Настасья Самбурская крайне неудачно пошутила

Ведущая программы «Ревизорро» Настася Самбурская выложила ужасающий снимок: она с многочисленными травмами на лице лежит на каталке. «Кому это было нужно? Не месть ли это за Ревизорро? Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу», — подписала фотографию телеведущая.

Поклонники считают, что Самбурская их разыгрывает. «С вашими постоянным шутками, Настасья , не понять на сколько это правда. Вы знаете, когда действительно что-то случится, вам не поверят. С огнем играете. Как в принципе и в данном случае. Не дай Бог вам этого испытать, а если и испытали, то дай Бог вам выкарабкаться!», «Не люблю такие шутки. Жесть», «Настюха, надеюсь это шутка…дурацкая», — пишут ей в комментариях.

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Настасья часто публикует в своем микроблоге провокационные снимки, вызывающие неоднозначную реакцию у поклонников. Так, например, недавно она поделилась кадром, на котором она запечатлена на лежаке на пляже с широко расставленными ногами. Таким образом, Самбурская пыталась высмеять девушек, которые принимают солнечные ванны в откровенных позах.