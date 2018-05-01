«Груди развесила»: располневшую Бабкину раскритиковали за фото в купальнике

На майские праздники Надежда Бабкина улетела в Грецию . Звезда не только принимала солнечные ванны, но и купалась в бассейне вместе с сыном и другом. Она решила выложить несколько фотографий в свой микроблог, но вместо комплиментов столкнулась с негативными комментариями.

«Стыдно и неприятно смотреть на знаменитость в таком виде», «Что так разнесло-то опять?», «Позорница», «Груди развесила, как яблоки на мощном дереве», «Надежда, срочно худейте», — написали Бабкиной фолловеры (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Впрочем, другие подписчики певицы и теледивы защитили ее от нападок недоброжелателей: «Ой Надюшаааа, какая же Вы эффектная дама», «Какая в Вас сила и красота!», «Смотришь и душа радуется, что есть еще на руси такие женщины!». А вы на чьей стороне?

Фото: Instagram