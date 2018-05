Olloclip показала очень хорошие объективы для iPhone X

The olloclip Mobile Photography Box Set for iPhone X features interchangeable lenses that align with both front and rear cameras and can be instantly adapted to any shooting environment. Users can enhance their field-of-view and shoot wider and closer than with the built-in camera alone. (PRNewsfoto/olloclip) Olloclip показала очень хорошие объективы для iPhone XИзвестный производитель Olloclip сегодня анонсировал новую линейку мобильных объективов специально для iPhone X. В общей сложности, для iPhone X доступно шесть объективов: Super-Wide: четырехэлементный объектив с углом обзора более 120°

Ultra-Wide: объектив с углом обзора 155°.

Fisheye + Macro 15x: сферический объектив с углом обзора в 180° + увеличение в 15 раз.

Telephoto: добавляет 2-кратный оптический зум Macro 14x + 7x: ориентируйтесь на детали и смотрите на всё детально невооруженным глазом

Macro 21x: кадр будет в максимально крупном плане, увидите все детали