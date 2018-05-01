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Olloclip показала очень хорошие объективы для iPhone X
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Olloclip показала очень хорошие объективы для iPhone X 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
The olloclip Mobile Photography Box Set for iPhone X features interchangeable lenses that align with both front and rear cameras and can be instantly adapted to any shooting environment. Users can enhance their field-of-view and shoot wider and closer than with the built-in camera alone. (PRNewsfoto/olloclip) Olloclip показала очень хорошие объективы для iPhone XИзвестный производитель Olloclip сегодня анонсировал новую линейку мобильных объективов специально для iPhone X. В общей сложности, для iPhone X доступно шесть объективов: Super-Wide: четырехэлементный объектив с углом обзора более 120°
Ultra-Wide: объектив с углом обзора 155°.
Fisheye + Macro 15x: сферический объектив с углом обзора в 180° + увеличение в 15 раз.
Telephoto: добавляет 2-кратный оптический зум  Macro 14x + 7x: ориентируйтесь на детали и смотрите на всё детально невооруженным глазом
Macro 21x: кадр будет в максимально крупном плане, увидите все детали
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