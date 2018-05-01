Внешэкономбанк опубликовал отчет за 2017 год

Внешэкономбанк опубликовал отчет за 2017 год— В прошлом финансовом году, перед нашей организацией стояло множество важных задач — это финансирование крупных проектов, внедрение новых технологий, снижение расходов самой организации, создание новых проектов, которые стали бы значимыми для экономики России , а также проведение анализа и мониторинга уже существующего портфеля организации. Сегодня мы можем сказать, что по подведенным итогам, 2017 год стал успешным для Внешэкономбанка. Об этом свидетельствует количество договоров, которые мы заключили за отчетный период. Благодаря новым партнерам и инвесторам, мы можем уже сегодня создавать новые проекты, — заявил первый зампред Внешэкономбанка Николай Цехомский

Затем Николай Цехомский расширенно рассказал об одном из приоритетных направлений банка — аналитической работы с уже существующем портфелем. По его словам, благодаря новому подходу в работе с активами банка, расходы на создание резервов уменьшились почти в три раза по сравнению с 2016 годом.