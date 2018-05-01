Ещё
Внешэкономбанк опубликовал отчет за 2017 год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Внешэкономбанк опубликовал отчет за 2017 год 

Банки Сегодня 2 часа назад
Внешэкономбанк опубликовал отчет за 2017 год— В прошлом финансовом году, перед нашей организацией стояло множество важных задач — это финансирование крупных проектов, внедрение новых технологий, снижение расходов самой организации, создание новых проектов, которые стали бы значимыми для экономики России, а также проведение анализа и мониторинга уже существующего портфеля организации. Сегодня мы можем сказать, что по подведенным итогам, 2017 год стал успешным для Внешэкономбанка. Об этом свидетельствует количество договоров, которые мы заключили за отчетный период. Благодаря новым партнерам и инвесторам, мы можем уже сегодня создавать новые проекты, — заявил первый зампред Внешэкономбанка Николай Цехомский.
Затем Николай Цехомский расширенно рассказал об одном из приоритетных направлений банка — аналитической работы с уже существующем портфелем. По его словам, благодаря новому подходу в работе с активами банка, расходы на создание резервов уменьшились почти в три раза по сравнению с 2016 годом.
Банки Сегодня: последние новости
Мир, труд, закон: какие законы вступают в силу с 1 мая Минпромторг выступил за импортозамещение IT-решений в ОПК Объем крупного рогатого скота увеличился на 25% за 5 лет – Харон Амерханов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине рассказали о новой российской «стройке века»373
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили139
Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась340
Казаки заблокировали Сахаровский центр745
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку198
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение