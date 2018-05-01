Умер слон, из-за которого Брижит Бардо едва не попросила гражданство РФ

Бывший цирковой слон Непал , судьба которого пять лет назад вызвала международный скандал, скончался в Монако , где его приютила семья князя Альбера II, сообщили активисты-зоозащитники.

"Непал оставил нас из-за хронической болезни почек. Он боролся до конца, окруженный заботой и уходом", — написала в Facebook "Ассоциация друзей Беби и Непала". Умершему слону было 48 лет.

В середине декабря 2012 года префект французского Лиона издал распоряжение усыпить слонов Беби и Непала из-за подозрений, что животные могут быть больны туберкулезом. Решение суда было обжаловано в высшей инстанции — государственном совете Франции , в результате чего постановление об усыплении слонов было приостановлено.

В разгар скандала вокруг судьбы Беби и Непала французская актриса Брижит Бардо, известная своей активной позицией по вопросам защиты прав животных, заявила, что, подобно знаменитому актеру Жерару Депардье , может обратиться с запросом о получении российского гражданства, если власти Франции не откажутся от планов усыпить слонов.

Позаботиться о животных тогда вызвались власти Монако. Сестра главы монегасков принцесса Стефания в июле 2013 года лично забрала Беби и Непала из зоопарка и перевезла их в парк на территории княжества.