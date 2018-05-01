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Умер слон, из-за которого Брижит Бардо едва не попросила гражданство РФ
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Умер слон, из-за которого Брижит Бардо едва не попросила гражданство РФ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Philippe Desmazes
Бывший цирковой слон Непал, судьба которого пять лет назад вызвала международный скандал, скончался в Монако, где его приютила семья князя Альбера II, сообщили активисты-зоозащитники.
"Непал оставил нас из-за хронической болезни почек. Он боролся до конца, окруженный заботой и уходом", — написала в Facebook "Ассоциация друзей Беби и Непала". Умершему слону было 48 лет.
В середине декабря 2012 года префект французского Лиона издал распоряжение усыпить слонов Беби и Непала из-за подозрений, что животные могут быть больны туберкулезом. Решение суда было обжаловано в высшей инстанции — государственном совете Франции, в результате чего постановление об усыплении слонов было приостановлено.
В разгар скандала вокруг судьбы Беби и Непала французская актриса Брижит Бардо, известная своей активной позицией по вопросам защиты прав животных, заявила, что, подобно знаменитому актеру Жерару Депардье, может обратиться с запросом о получении российского гражданства, если власти Франции не откажутся от планов усыпить слонов.
Позаботиться о животных тогда вызвались власти Монако. Сестра главы монегасков принцесса Стефания в июле 2013 года лично забрала Беби и Непала из зоопарка и перевезла их в парк на территории княжества.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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