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Разбираем скандально известную книгу «Восточная Пруссия глазами советских переселенцев
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Разбираем скандально известную книгу «Восточная Пруссия глазами советских переселенцев 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Разбираем скандально известную книгу «Восточная Пруссия глазами советских переселенцев
В Калининграде на этой неделе представили новое издание книги „Восточная Пруссия глазами советских переселенцев“. Книга наполнена воспоминаниями, эмоциями, рассказами. Но отзывы о ней противоречивы.
Первый же вопрос, который возникает у каждого, кто знаком с историей региона, касается самого названия книги. Почему Восточная Пруссия? Куда приглашали жить людей, если уже по Потсдамскому соглашению 1945 года северная часть Восточной Пруссии (примерно одна треть всей её территории) была передана Советскому Союзу, остальные две трети переданы Польше? Читаем важнейшую книгу внимательно в нашем сюжете.
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