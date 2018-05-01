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В Ярославле подорожал речной транспорт: цены и расписание
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В Ярославле подорожал речной транспорт: цены и расписание 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
С сегодняшнего дня ярославский речной порт снова стал отправлять в плавание теплоходы с полуторачасовыми прогулками.
— Маршрут теплохода начинается с речного вокзала в 11:30, 13:30, 15:30 и 17:30, — рассказали в кассах речного вокзала.
Возобновили свою работу и речные трамвайчики. Теплоходы «Москва» ходят с речного вокзала по двум направлениям: до Толги и Вакарево.
В сторону Толги через пристань из центра можно уехать на речном трамвайчике в 9:20, 13:30 и 17:30. Обратно от Толгского монастыря — в 10:30, 14:35 и 18:30.
До Вакарево от речного вокзала есть рейсы в 7:30, 11:30 и 15:35. Обратно — в 8:25, 12:25 и 16:35.
Речники обещают, что к лету количество рейсов увеличится. А заодно в кассах речного вокзала говорят о подорожании проезда в речных трамвайчиках.
— Согласно приказу департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, билеты подорожают уже с 8 мая, — уточняют на речном вокзале.
Прокатиться на речном трамвайчике до Толги или Вакарево или переправиться на другой берег Волги в Тутаеве теперь будет стоить 29 рублей.
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