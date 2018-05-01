Берлинская операция: как Красная Армия штурмовала столицу Германии в 1945 году

25 апреля 1945 года начался штурм Берлина, который стал самой крупной операцией за время Великой Отечественной войны. Три миллиона человек сошлись в битве за город, где были заперты и умирали от голода почти столько же жителей.

Рекорд по медалям

За штурм Берлина было вручено больше наград, чем за все остальные военные операции. Около 187 подразделений Красной Армии были удостоены почетных «Берлинских» наименований, которые выдавались в ходе Великой Отечественной войны за взятие и освобождение крупных населенных пунктов. Для сравнения, «Сталинградских» наименований было всего 55.

Медали «За взятие Берлина» были удостоены около 1 млн 100 тыс. человек, в то время, как медалью «За взятие Вены » наградили более 270 тыс. человек, «За взятие Будапешта » — 362 тыс., «За взятие Кенигсберга » — 760 тыс., «За освобождение Варшавы » около 700 тысяч, «За освобождение Белграда» — 70 тыс., «За освобождение Праги » — 395 тыс.

Третье взятие Берлина

Примечательно, что в отечественной военной истории Берлин стал единственной столицей западноевропейского государства, которую русские и советские войска брали аж три раза. Впервые его взяли в 1760 году во время Семилетней войны, когда русский авангард генерала Чернышева на несколько дней овладел столицей Пруссии. Вторично русские войска вошли в в Берлин в 1813 году, в период Наполеоновских войн. И, наконец, в третий раз Берлин был взят штурмом после тяжелых боев 2 мая 1945 года. Для сравнения: лишь по одному разу вооруженные силы Отечества овладевали Римом (1799 год), Парижем (1814 год) и Веной (1945 год).

В военной медицине

Берлинская наступательная операция является примечательной и в истории военной медицины. Ее особенностью стала ограниченная эвакуация пострадавших в ходе боевых действий с линии фронта в глубь СССР. Например, только 15% раненых и больных было эвакуировано в глубокий тыл из числа пострадавших в составе 1-го Украинского фронта, а лечение остальных осуществлялось в фронтовых и армейских медицинских учреждениях. Небольшой объем эвакуации был связан не только с трудностями в использовании железнодорожного транспорта, но и тем, что Берлинской и Пражской операциями завершалась Великая Отечественная война. Лечебные учреждения могли принимать раненых и больных «на местах». Помимо этого, в ходе операции советские войска понесли небольшие потери заболевшими, что позволяло использовать большую часть коечных мест госпиталей для лечения раненых.

Танковые потери

А вот техническая составляющая Красной Армии сильно пострадала. Берлинская операция связана с серьезными потерями в составе советских танковых частей, которые были обусловлены мощной обороной противника. За три недели боев советская сторона потеряла около 1800 танков и самоходных орудий, из них до 250 от применения противником фаустпатронов.

Нередко танковые подразделения бросались в прорыв, там где противотанковая оборона противника не была подавлена. Крайне сложными были действия танков в боях за населенные пункты, особенно в Берлине.

«Бог войны»

Берлинская операция отмечена одним из самых высоких показателей плотности советской артиллерии в Великой Отечественной войне. Сокращение к 1945 году длинны линии фронта и увеличение выпуска артиллерийских орудий позволило на завершающем этапе войны применять для подавления германской обороны массированный артиллерийский удар.

Практически вся передняя линия обороны противника сметалась огнем тяжелой артиллерии. Особенно крупным было сосредоточение советской артиллерии на участках прорыва. Так, в ходе Берлинской операции на участке прорыва 5-ой ударной армии 1-го Белорусского фронта на 1 км приходилось 347 орудий и минометов. Всего же три советских фронта на 16 апреля 1945 года располагали 42 тыс. орудий.