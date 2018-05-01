В преддверии Дня Победы полицейские Адыгеи навестили старейшего ветерана органов внутренних дел республики

Забота о тех, кто посвятил свою жизнь защите Родины, служению закону и народу — один из важных элементов в деятельности ведомства.

В канун Дня Победы республиканским МВД традиционно проводится целый ряд мероприятий, направленных на поддержку ветеранов войны и органов внутренних дел.

Сегодня делегация руководства МВД по Республике Адыгея во главе с начальником управления по работе с личным составом Александром Ермиловым побывала в гостях у Николая Ивановича Перфильева. В прошедшем году он отметил свой 96-й день рождения.

С началом Великой Отечественной войны Николай Иванович досрочно окончил Иркутское военное училище и осенью был направлен на фронт. Участвовал в боях на подступах к Москве . С сентября 1941 года по август 1942 года проходил службу в должности авиамеханика 429 авиационного полка противовоздушной обороны. С 1942 года по 1945 год — авиамеханик 16 авиационного полка ПВО.

За проявленные в годы войны мужество и героизм награжден боевыми медалями.

В 1957 году демобилизовался. Вернулся в село Красногвардейское и пошел служить в милицию. Руководством были отмечены его честность, принципиальность и желание повышать свой профессиональный уровень. В связи с этим он был направлен на учебу в высшую школу милиции в городе Ростове-на-Дону

После успешного ее окончания в 1964 году Николай Иванович был направлен на руководящую должность. Он стал начальником милиции в Шовгеновском районе.

На протяжении нескольких лет Николай Перфильев возглавлял это подразделение. Несмотря на скудное материальное обеспечение, нехватку квалифицированных кадров, ему удалось обеспечить выполнение поставленных перед отделом задач.

В 1971 году Николая Ивановича перевели в поселок Энем . Там он на протяжении почти 10 лет являлся начальником специальной Комендатуры. В 1983 году он вышел на пенсию.

В качестве ветерана органов внутренних дел Николай Перфильев продолжает оказывать неоценимую помощь действующим сотрудникам отдела МВД России по Тахтамукайскому району.

Его знания и опыт востребованы кадровыми подразделениями в деятельности по повышению профессионального мастерства молодых полицейских. Николай Иванович также принимает активное участие в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, ветеран сохраняет бодрость духа и неугасимое желание приносить пользу людям.

Полицейские поблагодарили Николая Перфильева за многолетний ратный подвиг, поздравили заслуженного ветерана с наступающим праздником, пожелали ему здоровья, долгих лет жизни и бодрости духа, вручили подарки и цветы.