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Садились на головы и кусались: в Калифорнии агрессивные пеликаны едва не сорвали выпускной
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Садились на головы и кусались: в Калифорнии агрессивные пеликаны едва не сорвали выпускной 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Несмотря на то, что мероприятие посетили незваные гости, церемония вручения дипломов продолжилась.
В Калифорнии пеликаны чуть не сорвали церемонию вручения дипломов. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в Университете Пеппердайн. На кадрах видно, как две большие птицы пролетают над собравшимися, а после садятся им на головы.
Один из пеликанов хотел устроиться в одном из первых рядов, однако его оттуда выгнали. Тогда птица переместилась на красную ковровую дорожку для выпускников, оттуда ее прогнали охранники.
Несмотря на то, что мероприятие посетили незваные гости, церемония вручения дипломов продолжилась.
Отмечается, что Университет Пеппердайн находится рядом с известными курортами Малибу и Санта-Моника на побережье Тихого океана.
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