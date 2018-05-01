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В Чечне около 200 тыс. человек приняли участие в мероприятиях, посвященных Первомаю
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В Чечне около 200 тыс. человек приняли участие в мероприятиях, посвященных Первомаю 

ТАСС 24 минуты назад
ГРОЗНЫЙ, 1 мая. /ТАСС/. Около 200 тыс. человек во вторник приняли участие в Чечне в праздничных мероприятиях, посвященных Первомаю. Одним из самых массовых стал митинг на центральной площади Грозного с участием более 120 тыс. человек.
"Сегодня на этой акции в Грозном собралось 120 тыс. человек. Праздничные мероприятия также прошли в городах и районных центрах республики, участие в них приняло около 80 тыс. человек, это говорит о том, что наш народ доверяет курсу, избранному руководством региона. Мы являемся свидетелями того, как жизнь в республике год за годом становится лучше, растет благополучие населения, успешно решаются вопросы безработицы, растет заработная плата", — отметил председатель Совета профсоюзов Чечни Хусейн Солтагереев.
Теплой солнечной погодой порадовал первый майский день жителей Грозного. Первомайская акция прошла под девизом «За достойный труд, за справедливую социальную политику!» В ней приняли участие представители власти, депутаты, трудовые коллективы, профсоюзные активисты и простые жители. Многие пришли на демонстрацию целыми семьями.
"Для нашей семьи Первомай — праздник весны, добрая традиция, которая объединяет людей. Раньше меня водили родители, теперь я пришел со своими внуками. Праздничную атмосферу создают люди, наши артисты и погода", — рассказал ТАСС участник митинга Дауд Хаджиев.
По итогам митинга его участники приняли резолюцию, в которой выразили солидарность с трудящимися всей России и поддержали действия руководства Чечни по социально-экономическому развитию региона и улучшению условий жизни граждан республики.
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