Политики приняли участие в демонстрациях на Первомай 

Вместе с профсоюзамиВ этот день по всей стране проходит порядка 500 митингов и почти 400 шествий. Как сообщили в ФНПР, их участники вышли под лозунгами о достойном труде и справедливой соцполитике, а среди призывов — гарантировать трудоустройство выпускникам и обеспечить безопасность труда. "Единая Россия" традиционно присоединилась к шествию профсоюзов в центре Москвы. В демонстрации, которая завершилась на Красной площади, по данным пресс-службы столичного ГУ МВД, участвовало около 130 тысяч демонстрантов. Замсекретаря генсовета партии Сергей Железняк объяснил участие единороссов тем, что первомайская демонстрация остается одной из самых лучших традиций, а забота о человеке труда стоит в числе главных приоритетов российского государства. Среди лозунгов «ЕР» на демонстрации — «Не страшны санкции пока в единстве нация». Маевка с пользой"Справедливая Россия" провела маевку в столичном парке «Красная Пресня» — в программе были мастер-классы, спортивные мероприятия, правовые консультации по разным вопросам. На праздничном митинге выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он выразил надежду на серьезные социальные перемены, которые могут быть реализованы после инаугурации президента и утверждения нового состава правительства. В частности, в «СР» рассчитывают на то, что в России будут повышены пенсии и стипендии, все-таки внедрена прогрессивная шкала НДФЛ. Традиционный размахКоммунистическая партия Российской Федерации по традиции отметила Первомай с размахом — акциями по всей России. В Москве КПРФ объединила для демонстрации разные общественные организации и движения. Шествие стартовало от Калужской площади, митинг состоялся на Театральном проезде. В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что в мероприятии приняли участие около 3,5 тыс. человек. Открыл митинг зампред ЦК партии Владимир Кашин, который передал поздравления от лидера Геннадия Зюганова. Он заявил о том, что Послание президента Федеральному собранию определяет надежные ориентиры, но на реализацию необходимы дополнительные деньги. В связи с этим необходима национализация предприятий, реформа налогообложения (тоже «прогрессивка»), госмонополия на алкоголь и табак. Не только о трудеЛиберал-демократы который год подряд провели партийный митинг в Москве на Пушкинской площади. Традиционно перед участниками со сцены выступили депутаты и сам лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По данным столичного ГУ МВД РФ, на митинг пришли около 3 тыс. человек. Вождь либерал-демократов в своем выступлении говорил не только о внутренних проблемах, но и дал характеристику актуальным международным событиям.