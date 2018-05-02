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В Люберцах более 3,2 тысяч участников ВОВ получат выплаты к 9 Мая
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В Люберцах более 3,2 тысяч участников ВОВ получат выплаты к 9 Мая 

360tv.ru 42 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Свыше 3,2 тысяч участников Великой Отечественной войны в Люберцах получат выплаты из местного бюджета ко Дню Победы. Об этом сообщило «РИАМО» со ссылкой на главу муниципалитета Владимира Ружицкого.
По его словам, для этой цели было выделено 4,6 миллиона рублей. Выплаты получат 3219 человек.
В преддверии Дня Победы начали осуществляться единовременные денежные выплаты для участников, инвалидов, вдов, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам концлагерей, труженикам тыла
Владимир Ружицкий.
Также он уточнил, что участники и инвалиды ВОВ получат по пять тысяч рублей. Вдовы и вдовцы участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда, труженики тыла и несовершеннолетние узники концлагерей получат по тысяче рублей.
В преддверии 9 мая музей Победы запустил тематические электрички в Подмосковье, рассказывающие о городах‐героях. В каждом поезде будут вагоны с плакатами об истории и героях Москвы в годы Великой Отечественной войны.
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