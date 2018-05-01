Депутаты Госдумы от «Единой России» приняли участие в первомайских шествиях

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Отмечается, что по всей России в шествиях приняли участие около 3 миллионов человек. Только в Москве на демонстрации вышли 130 тысяч россиян. К митингующих присоединились члены думской фракции «Единой России»

Первый замглавы фракции Андрей Исаев отметил, что в таком формате Праздник труда существует все последние годы. «В этом году Первомай официально, как государственный праздник, отмечают в России уже в сотый раз», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, значение первомайских демонстраций заключается в том, что они объединяют людей разных поколений, разных профессий, различных политических взглядов, которые выдвигают лозунги и требования в защиту прав и интересов трудящихся.

«И эти лозунги звучат не просто так. Например, профсоюзы многие годы боролись за то, чтобы минимальный размер оплаты труда был на уровне не ниже прожиточного минимума. В этом году Госдумой был принят соответствующий закон, внесенный президентом России Владимиром Путиным , и с сегодняшнего дня, с 1 мая 2018 года, МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом, что положительно отразится и на зарплатах, и на пособиях, и на пенсиях», — заявил Исаев.

По словам депутата Ирины Белых, у людей, пришедших на первомайское шествие на Красную площадь, прекрасное, праздничное настроение.

«Причины для радости у нас есть — часть их тех важнейших задач, о которых говорил президент, удалось решить. Конечно, много работы еще впереди, то же повышение МРОТ — это только первый шаг, только начало, необходимо будет двигаться дальше», — сказала Белых.

Лётчик-космонавт, депутат Госдумы Елена Серова отметила, что на демонстрацию люди пришли вместе с членами семей, на улицах много людей разных возрастов — и пожилых, и молодых.

«Люди пришли целыми семьями, с детьми, мы видим здесь и старшее поколение, и очень много молодежи. День Весны и Труда — всенародный праздник, важный для всех поколений трудящихся», — отметила Серова.

В свою очередь, депутат Николай Гончар подчеркнул важность преемственности поколений. «Собираться 1 мая на Красной площади — наша традиция. Но что очень важно — посмотрите, сколько молодёжи сегодня. То, что наша традиция становится их традицией, пожалуй, это самое главное!» — уверен парламентарий.

По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по труду Валентины Кабановой, трудящиеся солидарны в своих требованиях.

«Вместе с Московской федерацией профсоюзов и Федерацией профсоюзов России мы солидарны в своих требованиях. Нет бедности в России! Долой безработицу! Достойную заработную плату и достойные пенсии труженикам России! Но для этого нам нужен мир в России и во всём мире. Поэтому наш главный лозунг — Мир, Труд, Май!» — сказала Кабанова.

Депутат Елена Панина также отметила, что новые достижения и успехи страны и граждан возможны только при условии единства народа.

«Мы видим представителей всех профессий, представителей нашей прекрасной науки и промышленности. Пока мы едины, мы сильны. Наша страна, наша солидарность — гарантия того, что мирное небо будет сохранено», — сказала она.