В Оренбурге в День Весны и Труда байкеры открыли мотосезон

1 мая в Оренбурге состоялся праздничный мотопробег.

Оренбургские байкеры собрались возле памятника Юрию Гагарину около двух часов дня. Начала мотопробега немного задержалось из-за дождя, так как по мокрым дорогам опасно ездить. За это время любителям «железных коней» показали небольшой концерт.

Мотоциклисты проехали по улицам областного центра от культурного комплекса «Национальная деревня» по центру города и ул. Терешковой до поворота на ул. Техническую, на обратном пути они закончили свой мотопробег на ул. Расковой.