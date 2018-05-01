Ещё
В Оренбурге в День Весны и Труда байкеры открыли мотосезон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Оренбурге в День Весны и Труда байкеры открыли мотосезон 

АиФ-Оренбург 37 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
1 мая в Оренбурге состоялся праздничный мотопробег.
Оренбургские байкеры собрались возле памятника Юрию Гагарину около двух часов дня. Начала мотопробега немного задержалось из-за дождя, так как по мокрым дорогам опасно ездить. За это время любителям «железных коней» показали небольшой концерт.
Мотоциклисты проехали по улицам областного центра от культурного комплекса «Национальная деревня» по центру города и ул. Терешковой до поворота на ул. Техническую, на обратном пути они закончили свой мотопробег на ул. Расковой.
АиФ-Оренбург: последние новости
В Оренбурге состоялось праздничное шествие в честь Первомая И в Европе, и в Азии. Оренбург отмечает свой 275-й день рождения Лучшие по охране труда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казаки заблокировали Сахаровский центр476
Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась214
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили105
Будущий премьер Армении высказался о России456
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
00:38
В Бразилии рухнул горящий небоскреб
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение