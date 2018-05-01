Был ли Чингисхан монголоидом на самом деле

По общепринятой версии, основатель Монгольской империи Чингисхан, или как его еще звали Тэмуджин, принадлежал к монголоидной расе.

Ее представителей отличают плоское округлое лицо, узкие и чуть раскосые глаза с крупными нависающими верхними веками, ярко выраженные скулы и желтоватый оттенок кожи. Монголоидам присущи очень темные (нередко иссиня-черные) прямые волосы и темные глаза. Волосяной покров на теле очень незначительный.

Обычно так изображают и Чингисхана. Как подавляющее большинство кочевников и наездников, он был невысокого роста. Поскольку Великий монгол прослыл также и величайшим воином, он наверняка был крепкого телосложения, мускулистым, с хорошо развитой грудной клеткой и мощными руками. Все это характеризует умелых бойцов, владеющих холодным оружием.

Портрет Чингисхана

В мире существует несколько сотен портретов Тэмуджина. Из них всех подлинным и правдиво изображающим первого Хана Монгольской империи считается только один. Сейчас он находится в Тайвани, в музее при императорском дворце Тайбэй. На этом портрете изображен широколицым мужчина средних лет с узкими черными глазами и редкой бородой.

Голова у него покрыта национальным монгольским убором, поэтому основная масса волос скрыта. Только на висках заметны черные пряди, либо прямые, либо туго стянутые на затылке в косу (эта прическа была очень распространена у татаро-монгольских воинов). У Чингисхана на портрете высокий лоб, говорящий о незаурядных умственных способностях, и умный, проницательный взгляд державного мужа, а не только воина.

Блондин с голубыми или зелеными глазами

После спектрального анализа этого портрета Чингисхана стало ясно, что он мог быть написан не ранее XVIII века. Тогда как сам «оригинал» родился лет на 500 раньше. Доверять достоверности изображения в музее Тайбэй едва правильно. Из-за множества мистификаций, связанных с личностью предводителя татаро-монголов, многие историки задавались целью восстановить реальные черты этого легендарного человека.

Этим вопросом занимался и выдающийся историк, этнограф Лев Гумилев . В своем исследовании «Древняя Русь и Великая степь» он обнародовал любопытный факт: по свидетельствам многих летописцев монголы совсем не соответствовали современным представления о них. Воины армии Чингисхана в подавляющем большинстве были высоки ростом, светловолосы и с голубыми либо зелеными глазами. Гумилев указывает, что то же самое подтверждают и фрески в Маньчжурии.

Великий монгол родился в урочище Делюн-Болдок. Он принадлежал к старинному роду Борджигинов. Само это слово «Борджигин» переводится как «синеглазый». Представители этого рода были очень высокими, могучими людьми. Волосы у них были светлыми, но не такими как у скандинавов, а скорее рыжеватыми. Глаза встречались голубые, синие с бурой каймой вокруг зрачка или зеленые. Мужчины Борджигины носили длинные бороды и отличались широкими лбами.