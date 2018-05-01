Fox: финансирование поисков следов вмешательства России продолжалось и после выборов в США 

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Группа политических противников Дональда Трампа финансировала кампанию по сбору информации о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США и после завершения избирательной кампании 2016 года. Причастная к этому компания получила $50 млн, сообщила во вторник телекомпания Fox News, изучившая доклад специального комитета палаты представителей по разведке. Документ был подготовлен на прошлой неделе по итогам завершившегося в марте расследования конгрессменов о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.
Как отметила телекомпания, из доклада следует, что этим занимался бывший сотрудник аппарата сенатора-демократа Дайаны Файнстайн Дэниел Джонс, президент компании Penn Quarter Group. Именно он привлек к «продолжению поисков информации о вмешательстве России» в период после выборов в США бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила и исследовательскую компанию Fusion GPS, составителей компрометирующего «досье» на Дональда Трампа.
В докладе не названы имена тех, кто финансировал эту деятельность, отметила телекомпания, однако Джонс сообщил сотрудникам ФБР о том, что Penn Quarter Group получала средства от 7-10 крупных политических доноров, главным образом из штатов Нью-Йорк и Калифорния и они предоставили компании примерно $50 млн По данным телекомпании, Джонс заявил ФБР, что его организация «занимается выявлением фактов иностранного вмешательства в выборы в странах Запада».
На прошлой неделе спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал отредактированную спецслужбами копию своего доклада, составленного по итогам проведенного расследования утверждений о «вмешательстве России» в президентские выборы 2016 года. В нем подчеркивается, что члены спецкомитета «не нашли никаких доказательств сговора или координации действий» между избирательным штабом Дональда Трампа и Москвой. В общей сложности в ходе расследования дали показания свыше 70 человек, было собрано и изучено более 300 тыс. различных документов.
Компания Fusion GPS, возглавляемая Гленном Симпсоном, бывшим журналистом газеты The Wall Street Journal и бывший агент британских спецслужб Кристофер Стил участвовали в составлении компрометирующего Трампа «досье», в котором утверждалось, что российские спецслужбы якобы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Сам Трамп неоднократно называл «досье» и соответствующие публикации в СМИ фальшивкой и политической охотой на ведьм.