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Виталик Бутерин анонсировал колоссальные изменения блокчейна эфириума
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Виталик Бутерин анонсировал колоссальные изменения блокчейна эфириума 

BitCryptoNews 41 минуту назад
Фото: BitCryptoNews
Основатель эфириума в своём твиттере анонсировал Sharding, способ масштабирования сети криптовалюты, который приведет к колоссальным изменениям.
Реализация этого проекта приведет к колоссальным изменениям в структуре и принципах работы платформы. Поэтому для интеграции нововведений будет проведен как минимум один форк. Помимо новой структуры, потребуется изменения алгоритма консенсуса на PoS, что существенно повлияет на майнинг. Разработчики давно говорили о том, что рассматривают Sharding, как один из наиболее вероятных вариантов для улучшения сети криптовалюты.
Sharding — это один из способов масштабирования сети, предполагающий, что помимо основного блокчейна, будут создаваться отдельные «осколки», в которых смогут работать тысячи пользователей. Все данные из них будут переносится в основную цепочку блоков, но информация будет поступать уже в сокращенном виде. При этом каждая подсистема может иметь некоторые отличия.
«Осколки» будут функционировать на базе смарт-контрактов в главной сети, которые будут проверять их, производить обмен данными и отвечать за добычу. Хотя Виталик Бутерин анонсировал приближение, но разработка, тестирование и интеграция изменений может занять годы.
Ранее в Сеуле Виталик Бутерин рассказал о перспективах эфириума.
текст: Иван Маличенко, фото: Golden island
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