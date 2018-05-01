Виталик Бутерин анонсировал колоссальные изменения блокчейна эфириума

Основатель эфириума в своём твиттере анонсировал Sharding, способ масштабирования сети криптовалюты, который приведет к колоссальным изменениям.

Реализация этого проекта приведет к колоссальным изменениям в структуре и принципах работы платформы. Поэтому для интеграции нововведений будет проведен как минимум один форк. Помимо новой структуры, потребуется изменения алгоритма консенсуса на PoS, что существенно повлияет на майнинг. Разработчики давно говорили о том, что рассматривают Sharding, как один из наиболее вероятных вариантов для улучшения сети криптовалюты.

Sharding — это один из способов масштабирования сети, предполагающий, что помимо основного блокчейна, будут создаваться отдельные «осколки», в которых смогут работать тысячи пользователей. Все данные из них будут переносится в основную цепочку блоков, но информация будет поступать уже в сокращенном виде. При этом каждая подсистема может иметь некоторые отличия.

«Осколки» будут функционировать на базе смарт-контрактов в главной сети, которые будут проверять их, производить обмен данными и отвечать за добычу. Хотя Виталик Бутерин анонсировал приближение, но разработка, тестирование и интеграция изменений может занять годы.

Ранее в Сеуле Виталик Бутерин рассказал о перспективах эфириума.

текст: Иван Маличенко, фото: Golden island