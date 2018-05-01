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В Сирии обвинили коалицию США в убийстве 25 местных жителей
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В Сирии обвинили коалицию США в убийстве 25 местных жителей 

Rambler News Service 21 минуту назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В результате авиаудара возглавляемой США коалиции в сирийской провинции Хасеке на севере страны погибло не менее 25 мирных жителей, десятки получили ранения, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой местных жителей.
По данным агентства, атаке подверглась деревня Аль-Фадель рядом с городом Эш-Шаддади. Среди жертв есть пожилые люди, женщины и дети. Удар разрушил несколько жилых домов.
«Самолеты коалиции сегодня утром нанесли удары по домам граждан в деревне Аль-Фадель, что привело к гибели 25 мирных жителей, среди которых двое мужчин пожилого возраста, а также женщины и дети. Ранения получили десятки человек», — следует из сообщения.
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