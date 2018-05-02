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SANA сообщила о 25 погибших в Сирии при ударах коалиции‍
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SANA сообщила о 25 погибших в Сирии при ударах коалиции‍ 

РИА Новости 17 часов назад
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Сирии в результате обстрела со стороны коалиции во главе с Соединенными Штатами погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает национальное агентство SANA.
Инцидент произошел в пригороде города Хасеке на севере Сирии.
"Американская коалиция совершает новую резню по отношению к сирийцам, в результате которой погибли 25 мирных жителей в деревне Эль-Фадыль в пригороде Хасеке", — отметил источник агентства.
Коалиция во главе с США, не имеющая разрешения на присутствие в Сирии от ее правительства, не первый раз наносит подобные авиаудары, в результате которых гибнут люди.
В конце апреля коалиция сообщила, что в результате ударов в Сирии и Ираке с 2014 года погибли почти 900 мирных жителей. «Не менее 883 гражданских были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с начала операции „Непоколебимая решимость“, — говорится в отчете, распространенном пресс-службой.
США объясняют свое военное присутствие в регионе необходимостью бороться с террористами, прежде всего с »Исламским государством"*. Под ее контролем, а также поддерживаемых ими Сирийских демократических сил, находится значительная часть территории страны.
Вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике продолжается с марта 2011 года. По оценке Организации Объединенных Наций, количество человек, погибших в результате боевых действий в стране, может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек.
Урегулирование конфликта обсуждается на площадках Астаны и Женевы. Активное участие в процессе примирения враждующих сторон принимает Россия. Прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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