«Требуем расследования!»: работники «ПАТ» о неразберихе с автобусами в Самаре

Десятки лет работы, а теперь вынужденное увольнение. Работники муниципальных автобусов Самары вышли на митинг 1 мая, чтобы потребовать соблюдения своих трудовых прав. Они считают, что их обманывают, и требуют расследования передачи имущества МП «Пассажиравтотранс» в аренду частному перевозчику.

Передел общественного транспорта в Самаре стартовал в начале апреля. Автобусы и недвижимость «Пассажиравтотранса» передали на 5 лет «Самараавтогазу» из-за сложной финансовой обстановки на муниципальном предприятии. Частный перевозчик уже известен горожанам. Уже несколько лет компания работает на маршрутах автобусов № 2, 9, 13, 24, 34, 41, 67, 70. Здесь курсируют машины средней вместимости производства Минского автомобильного завода — МАЗы, собственность ООО.

Работники МП решили не отдавать свое место работы без боя После этого городские власти сократили количество автобусов в реестре муниципальных маршрутов. Но в дептрансе заявили, что попросту написали в документе честные цифры. По факту на маршруты, по словам чиновников, выйдет больше автобусов. Тем не менее от горожан поступали жалобы на работу некоторых автобусных маршрутов, например, № 37 и 52.

Но некоторые принесли на митинг транспаранты с прощаниями

Оказалось, что сложности испытали и работники МП. Они пожаловались, что их вынуждают увольняться по собственному желанию либо переводиться на работу к частному перевозчику.

— Я проработала там 23 года. А теперь у нас отняли право на бесплатный проезд, вынуждают увольняться по собственному желанию. А должны по сокращению, по закону! Нам обещали выплатить эти оклады, если переведемся на «Самараавтогаз». Но почему нам навязывают эту коммерцию? Неужели у нас такое плохое предприятие было?! Некоторые были вынуждены перевестись. Сами понимаете, у кого-то ипотека, у кого-то кредиты, — рассказала работница «Пассажиравтотранса» Валентина Ошкина.

При этом некоторые считают, что «Пассажиравтотранс» намеренно довели до предбанкротного состояния.

Часть коллектива МП отказывается работать у частника

— Все денежные маршруты убрали. Сначала № 70, потом № 2, 24, 67. А дотаций никаких у предприятия не было. Вот и получилось, что мы обанкротились, — считает кондуктор Татьяна Гуторова.

Большинство собравшихся на митинге сотрудников «Пассажиравтотранса» не согласны работать на частного перевозчика. Более того, они считают, что все должно вернуться на круги своя. То есть, по их мнению, за автобусные маршруты Самары должно отвечать МП.

— От лица всех сотрудников предприятия хочу извиниться за тот бардак, который творился в городе с общественным транспортом в последние месяцы. Мы все стали заложниками игр администрации города, которая решила отдать муниципальные автобусы в частные руки. Просим внести в резолюцию митинга требование к надзорным органам — провести тщательное и беспристрастное расследование деятельности горадминистрации по доведению финансового состояния предприятия до такого плачевного положения. Нужно направить обращение в прокуратуру Самарской области , — сказал представитель рабочего коллектива «Пассажиравтотранса» Александр Смирнов.

При этом он рассказал сотрудникам МП о «маленькой победе».

— У нас по-прежнему единственное требование — увольте нас по закону. То, что работникам «ПАТ» дали возможность уволиться по соглашению сторон, — наша победа, — сказал Александр Смирнов.

Звучали на митинге и другие лозунги

Также на митинге подняли темы возвращения всех льгот пенсионерам, лишения доплат бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина и повышения пенсионного возраста.

Организовали акцию представители КПРФ

Каждый пришел со своими бедами

И просьбами…