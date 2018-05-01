Эксклюзив! Первомайские газеты Нижнего Новгорода из прошлого

Эксклюзив! Первомайские газеты Нижнего Новгорода из прошлогоВосторг, ностальгия, гордость, удивление и легкий шок — всю эту палитру чувств испытываешь, читая нижегородские газеты из прошлого. Первомайские выпуски особенно хороши, наслаждайтесь! Лично меня потрясли строки из криминальной хроники Нижнего Новгорода за 1997 год: 28 апреля аж 76 преступлений, 6 человек убито! Ностальгируем и не забываем делиться в соцсетях! 1926 год 1966

1968

1969 год 1975 год 1976 год 1980 год 1982 год 1987 год 1988 год 1990 год 1997 год 2007 год Не забудьте поделиться статьей! Еще о нижегородских газетах из прошлого: О ком рассказывала «Горьковская правда» 33 года назад, или Настоящие Герои России Криминальные хроники Нижнего Новгорода 1925 года Такого Нового года больше не будет! Краеведение. Хлеба, света и вкусных щей!