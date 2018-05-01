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Эксклюзив! Первомайские газеты Нижнего Новгорода из прошлого
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Эксклюзив! Первомайские газеты Нижнего Новгорода из прошлого 

Нижегородская правда 49 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Эксклюзив! Первомайские газеты Нижнего Новгорода из прошлогоВосторг, ностальгия, гордость, удивление и легкий шок — всю эту палитру чувств испытываешь, читая нижегородские газеты из прошлого. Первомайские выпуски особенно хороши, наслаждайтесь! Лично меня потрясли строки из криминальной хроники Нижнего Новгорода за 1997 год: 28 апреля аж 76 преступлений, 6 человек убито! Ностальгируем и не забываем делиться в соцсетях! 1926 год  1966
1968
1969 год  1975 год  1976 год  1980 год  1982 год  1987 год  1988 год  1990 год  1997 год  2007 год Не забудьте поделиться статьей! Еще о нижегородских газетах из прошлого: О ком рассказывала «Горьковская правда» 33 года назад, или Настоящие Герои России Криминальные хроники Нижнего Новгорода 1925 года Такого Нового года больше не будет! Краеведение. Хлеба, света и вкусных щей!
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