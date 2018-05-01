Стратегические ракетчики завершили покраску военной техники парадного расчета механизированной колонны

Покраска пусковых установок ПГРК «Ярс» производилась методом напыления в закрытом боксе.

Стратегические ракетчики завершили покраску военной техники парадного расчета механизированной колонны Ракетных войск стратегического назначения

Покраска пусковых установок ПГРК «Ярс» производилась методом напыления в закрытом боксе силами парадного расчета РВСН. В среднем на покраску одного агрегата ракетного комплекса «Ярс» уходит около двух дней. Пусковые установки покрывают специально изготовленной краской защитного цвета, соответствующей технической документации на ракетный комплекс. При этом расход краски на одну пусковую установку составил около 60 кг краски защитного цвета и около 40 кг черной краски, которой покрывали шасси.

В составе механизированной колонны парадного расчета РВСН по Красной площади 9 мая пройдут три автономных пусковых установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» Тейковского ракетного соединения, дислоцированного в Ивановской области