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В Самаре состоялось заседание молодежного совета профсоюза ЦВО
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В Самаре состоялось заседание молодежного совета профсоюза ЦВО 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Перед заседанием все участники смогли принять участие в экскурсии по городу с посещением военно-исторического музея Центрального военного округа.
В Самаре состоялось заседание молодежного совета профсоюза Центрального военного округа. В нем приняли участие активисты организации из регионов Урала, Поволжья и Сибири.
На заседании была обсуждены вопросы по заработной плате, обеспечению гражданского персонала округа жильем, организации обучения, подведены итоги работу в 2017 году и доработан план работы в 2018 году.
Участники заседания, которые отличились в работе в 2017 году, получили почетные грамоты и ценные подарки. Особо было отмечено участие гражданского персонала ЦВО во Всероссийских и международных форумах, таких как XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи и Стратегический резерв-2017 на острове Ольхон на Байкале.
Перед заседанием все участники смогли принять участие в экскурсии по городу с посещением военно-исторического музея Центрального военного округа.
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