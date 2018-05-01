В Самаре состоялось заседание молодежного совета профсоюза ЦВО

Перед заседанием все участники смогли принять участие в экскурсии по городу с посещением военно-исторического музея Центрального военного округа.

Самаре состоялось заседание молодежного совета профсоюза Центрального военного округа. В нем приняли участие активисты организации из регионов Урала, Поволжья и Сибири.

На заседании была обсуждены вопросы по заработной плате, обеспечению гражданского персонала округа жильем, организации обучения, подведены итоги работу в 2017 году и доработан план работы в 2018 году.

Участники заседания, которые отличились в работе в 2017 году, получили почетные грамоты и ценные подарки. Особо было отмечено участие гражданского персонала ЦВО во Всероссийских и международных форумах, таких как XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи и Стратегический резерв-2017 на острове Ольхон на Байкале.

Перед заседанием все участники смогли принять участие в экскурсии по городу с посещением военно-исторического музея Центрального военного округа.