Националисты попытались сорвать первомайскую демонстрацию в Житомире

Как сообщает корреспондент издания Ukraina.ru с места событий, сторонники левых сил собрались около фонтана на Соборной площади Житомира на митинг в честь 1 Мая. Активисты, преимущественно представители старшего поколения, выступили с критикой в адрес властей и держали плакаты с лозунгами «Прекратите тарифный геноцид» и «Достойную зарплату и пенсию каждому гражданину».

К месту проведения акции приехали члены националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус». Они напомнили, что коммунистическая символика, которую принесли митингующие, официально запрещена в стране и скандировали: «Бандера, Шухевич — Герои Украины !»

Между двумя группами началась словесная перепалка, однако до драки дело не дошло.