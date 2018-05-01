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В Петербурге задержали первомайских демонстрантов с «разлагающимся» портретом Путина, иностранными и радужными флагами
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В Петербурге задержали первомайских демонстрантов с «разлагающимся» портретом Путина, иностранными и радужными флагами 

Newsru.com 59 минут назад
Фото: Newsru.com
На первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге задержали около десяти участников группы «Солидарность-СПб», шедших в градозащитной колонне. Об этом
"ОВД-Инфо"
сообщил один из задержанных. По его словам, у полиции возникли претензии к флагам иностранных государств, которые несли активисты.
"ОВД-Инфо" приводит имена задержанных: Максим Разметов, Всеволод Нелаев, Владимир Шипицын, Вадим Чарушев, Асан Мунжи, Наталья Вознесенская, Мария Кожеватова, Татьяна Чичкарева, Ирина Сайконен, Татьяна Бабурина.
Всеволод Нелаев рассказал
"Фонтанке", что участники шествия принесли флаги Великобритании, Израиля и Евросоюза, но «организаторы оппозиционного шествия сказали, что с ними нельзя участвовать в акции, и позвали полицию». По словам задержанного активиста, их задержали на Лиговском проспекте до начала первомайского шествия.
В группе «Демократический Петербург» в социальной сети
"ВКонтакте"
сообщается, что «соорганизатор первомайского „Градозащитного марша“ в Петербурге Красимир Врански сдал полиции 10 человек за отказ свернуть флаги иностранных государств» — Украины, Великобритании, США, Финляндии, Израиля, Грузии и Евросоюза.
Одна из задержанных, Наталия Вознесенская, рассказала изданию
"Бумага", что оргкомитет «Градозащитного марша» накануне разрешил проносить все флаги, кроме радужных.
Кроме того, полиция проявила интерес к ЛГБТ-активисту Алексею Назарову, развернувшему радужный флаг. «Сотрудник посчитал, что радуга не соответствует заявленной профсоюзами цели шествия», — пояснил активист «Фонтанке». В числе задержанных также оказалась активистка «Партии мертвых» Варвара Михайлова, несшая портрет президента РФ Владимира Путина. Она пояснила в своем
Twitter, что плакат представлял собой работу арт-группы «Родина» под названием «9 стадий разложения вождя».
pic.twitter.com/tRgsU28u9L
— Varya Zloy (@BukvaCe) May 1, 2018
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