Новый центр притяжения для ростовчан: парк «Левобережный» официально открыт в нашем городе

Рядом со стадионом Ростов-Арена сегодня официально открыли городской парк «Левобережный». Символический удар в судовой колокол над речной гладью, который сделал губернатор Василий Голубев вместе с главой городской администрации Виталием Кушнаревым , дал старт празднику в новом месте отдыха.

Как сообщается на сайте областного правительства, в строительство и благоустройство парка площадью 16 га было вложено свыше 900 млн рублей. Здесь появились тротуары, велосипедные дорожки, детские игровые зоны, тренажерные комплексы, спортивные площадки для игр в пляжный волейбол, футбол, большой и настольный теннис, бадминтон. Также в парке высажено 500 деревьев, 2922 кустарника и около двух тысяч многолетних цветов.

В парке найдутся развлечения как для взрослых, так и для детей

— Важно создать комфортную среду на долгие год, чтобы люди с удовольствием сюда приезжали, — произнес Василий Голубев. — Каждые выходные — и до, и после чемпионата — здесь будет появляться что-то новое и интересное. Можно с уверенностью сказать, что левый берег станет новым центром Ростова.

По словам главы администрации Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева, развитие парка продолжается. Вскоре Здесь появятся роллердром, новые аттракционы, кафе и магазинчики, зимой заработает ледовый каток.