В Перми запустили светомузыкальный фонтан. Публикуем график представлений

Сегодня, 1 мая, в Перми на площади у Театра-Театра заработал светомузыкальный фонтан. По вечерам в выходные дни планируется по три представления в конце часа.

Во время шоу струи фонтана «танцуют» в такт музыке и подсвечиваются разными цветами.

— Расписание светомузыкальных представлений — как и в прошлом году, — рассказали в городской администрации. — В выходные по три представления каждый вечер — в 20:45, 21:45 и 22:45.

О расписании шоу в будние дни сообщат дополнительно. Также в Перми уже заработали фонтаны в кампусе ПГНИУ и в сквере Дзержинского.