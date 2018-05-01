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В Перми запустили светомузыкальный фонтан. Публикуем график представлений
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В Перми запустили светомузыкальный фонтан. Публикуем график представлений 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Сегодня, 1 мая, в Перми на площади у Театра-Театра заработал светомузыкальный фонтан. По вечерам в выходные дни планируется по три представления в конце часа.
Во время шоу струи фонтана «танцуют» в такт музыке и подсвечиваются разными цветами.
— Расписание светомузыкальных представлений — как и в прошлом году, — рассказали в городской администрации. — В выходные по три представления каждый вечер — в 20:45, 21:45 и 22:45.
О расписании шоу в будние дни сообщат дополнительно. Также в Перми уже заработали фонтаны в кампусе ПГНИУ и в сквере Дзержинского.
А с апреля на эспланаде, перед зданием Законодательного собрания, началось строительство второго светомузыкального фонтана. Закончить работы должны к дню города в 2019 году. Мы публиковали колонку градозащитника Дениса Галицкого об этом элементе реконструкции главной городской площади.
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