В Перми включили фонтан у Театра-Театра

Перми 1 мая начал работать многие фонтаны города, в том числе и около Театра-Театра.

Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», театральный фонтан будет давать светомузыкальные представления в выходные дни по три раза, в 20.45 21.45 и 22.45. О расписании на будние дни сообщат позже.

Напомним, несколько дней назад первым в городе начал работать «Одуванчик» — фонтан на территории ПГНИУ.