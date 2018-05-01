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В Перми включили фонтан у Театра-Театра
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В Перми включили фонтан у Театра-Театра 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми 1 мая начал работать многие фонтаны города, в том числе и около Театра-Театра.
Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», театральный фонтан будет давать светомузыкальные представления в выходные дни по три раза, в 20.45 21.45 и 22.45. О расписании на будние дни сообщат позже.
Ранее стало известно, что к этому сезону театральный фонтан «выучил» новые музыкальные композиции группы Nirvana («Smells like teen spirit»), скрипача Дэвида Гарретта, Петра Ильича Чайковского и Игоря Крутого.
Напомним, несколько дней назад первым в городе начал работать «Одуванчик» — фонтан на территории ПГНИУ.
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