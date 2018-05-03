В Перми начали работать восемь городских фонтанов

Как рассказали в администрации Перми , первым запустили фонтан-одуванчик на территории ПГНИУ. Чуть позже к нему присоединились Театральный, а также фонтаны в сквере у Дворца культуры им. Солдатова, в сквере им. Дзержинского, в сквере Уральских добровольцев и на «тихом Компросе».

В будни они будут работать с 12.00 до полуночи, в выходные и праздники — с 09.00 до 01.00. Подсветку будут включать в будни с 20.00 до полуночи, а в выходные и праздничные дни — с 20.00 до 01.00. После выходных и праздничных дней будут проходить профилактические работы.

Светомузыкальные представления Театрального фонтана можно посмотреть в будние дни в 22.45, а по выходным в 20.45, 21.45 и 22.45.

До 9 мая планируется подключить остальные фонтаны города: на улице Ласьвинской, на бульваре Советской Армии в Свердловском районе Перми и фонтан в сквере у Театра оперы и балета.