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В Перми начали работать восемь городских фонтанов
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В Перми начали работать восемь городских фонтанов 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Как рассказали в администрации Перми, первым запустили фонтан-одуванчик на территории ПГНИУ. Чуть позже к нему присоединились Театральный, а также фонтаны в сквере у Дворца культуры им. Солдатова, в сквере им. Дзержинского, в сквере Уральских добровольцев и на «тихом Компросе».
В будни они будут работать с 12.00 до полуночи, в выходные и праздники — с 09.00 до 01.00. Подсветку будут включать в будни с 20.00 до полуночи, а в выходные и праздничные дни — с 20.00 до 01.00. После выходных и праздничных дней будут проходить профилактические работы.
Светомузыкальные представления Театрального фонтана можно посмотреть в будние дни в 22.45, а по выходным в 20.45, 21.45 и 22.45.
До 9 мая планируется подключить остальные фонтаны города: на улице Ласьвинской, на бульваре Советской Армии в Свердловском районе Перми и фонтан в сквере у Театра оперы и балета.
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