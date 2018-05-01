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СМИ: в Белоруссии нашли саблю, которая могла принадлежать брату Наполеона Бонапарта
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СМИ: в Белоруссии нашли саблю, которая могла принадлежать брату Наполеона Бонапарта 

ТАСС 1 час назад
МИНСК, 1 мая. /ТАСС/. Жители агрогородка Шиловичи в 6 км от города Вилейка (Минская область) нашли раритетную саблю, которая предположительно могла принадлежать брату Наполеона I Бонапарта. Об этом рассказал белорусский телеканал СТВ.
"По нашим догадкам, оружие принадлежало брату Наполеона I Бонапарта Жерому Бонапарту. Об этом свидетельствуют монограммы, которые находятся на рукоятке сабли", — рассказала директор Вилейского краеведческого музея Надежда Авдей. Оружие обнаружили в парке под пнем старого дерева, где некогда располагалось фамильное имение Скирмунтов, богатейшего рода, хорошо известного в Белоруссии в XIX веке. Возможно, сабля досталась им в подарок от французов во время наполеоновских войн.
"Больших боевых действий на территории Шиловичей не проходило. Возможно, это был подарок за что-то человеку, который владел в то время землей", — отметила краевед. По ее словам, редкую находку исследуют специалисты, которые установят точно, кому именно принадлежала сабля.
По данным историков, через территорию Вилейского края войска Наполеона проходили дважды. У дороги Вилейка-Молодечно стоит памятный знак в честь всех погибших в Отечественной войне 1812 года.
Как рассказала Авдей, «приветы» из ушедших эпох местные жители получают часто. Она сама на своем огороде, где когда-то стояло еврейское поселение, нашла старые монеты из серебра и примеси.
Наполеон, покидая Москву, вез с собой карету с ценностями из разграбленной столицы: золото, серебро, драгоценные камни, самоцветы, сокровища из Кремля, соборов и многое другое. Сокровища императора Франции, спрятанные на пути отступления, привлекали кладоискателей в район Березинской переправы, в местечко Селище, другие исторические места.
Белоруссия, отмечают специалисты, одна из лидеров в Европе по количеству спрятанных на ее территории кладов. «Мы можем уже говорить о тысячах найденных кладов. В год, мы считаем, находится 50-60 кладов, но из них один-три доходят до государства», — рассказал заведующий музеем исторического факультета БГУ Виталий Сидорович. Нередко артефакты, найденные при раскопках, всплывают на границе. Только в 2017 году белорусские таможенники пресекли 68 попыток незаконного перемещения историко-культурных ценностей, изъято более 2000 предметов.
О Наполеоне I Бонапарте
Наполеон I Бонапарт (1769-1821) — французский государственный деятель и полководец. Родился в 1769 году на Корсике. Достиг чина бригадного генерала в период Великой французской революции. В 1799 году совершил государственный переворот, в результате которого стал первым консулом. В 1804 году провозглашен императором, установил диктаторский режим. Значительно расширил империю, поставил в зависимость от Франции большинство европейских государств. Поражение в Отечественной войне 1812 года с Россией положило начало крушению империи. Последние годы жизни провел на острове Св. Елены пленником англичан.
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