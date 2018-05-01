Манифестанты в Италии потребовали обеспечить безопасность труда

Местом проведения общенациональной манифестации трех крупнейших профсоюзных конфедерации Италии — ВИКТ, ИКПТ и ИСТ — в этом году стал второй по величине тосканский города Прато. Перед началом демонстрации профсоюзные лидеры возложили венок к памятнику десяти рабочим, погибшим в 1911 году на одном из карьеров близ города Каррара, где добывали мрамор.

"Уровень смертности на производстве не изменился по сравнению с 1911 годом, а это значит, что мы ничего не делаем. Вместо того, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности на производстве, на первое место у нас по-прежнему ставится прибыль", — заявил генсек Итальянского союза труда (ИСТ) Кармело Барбагалло.

В свою очередь лидер Всеобщей итальянской конфедерации труда (ВИКТ) Сузанна Камуссо заявила о необходимости усиления контроля за безопасностью на производстве и внедрения в этих целях последних достижений науки и техники. «Несмотря на высокий технологический уровень, эти достижения фактически не используются для обеспечения безопасности. К этому следует добавить настоящий шантаж трудящихся, связанный с высокой безработицей», — подчеркнула она.

Проблему безработицы в стране затронул в своем выступлении по случаю Первомая, который в Италии является государственным праздником, и президент республики Серджо Маттарелла . «Безработица среди молодежи еще слишком высока, а на юге страны отсутствие работы имеет неприемлемые масштабы», — признал глава государства. Он также отметил, что уровень занятости среди женщин в Италии остается значительно более низким, чем в целом по Евросоюзу

В три часа дня (16.00 мск) на знаменитой площади Сан-Джованни в Риме по инициативе профсоюзов начнется грандиозный первомайский концерт, в котором примут участие многие звезды итальянской поп— и рок-музыки. Обычно на этом традиционном музыкальном празднике, который продолжается до полуночи, присутствуют до миллиона человек.