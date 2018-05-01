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Ричард Брэнсон показал глобальный Hyperloop
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Ричард Брэнсон показал глобальный Hyperloop 

Lenta.ru 1 час назад
Основатель Virgin Group Ричард Брэнсон представил свое видение глобальной сети Hyperloop One. Видеоролик опубликован в Instagram бизнесмена.
На сайте Virgin размещен план развития грузоперевозок при помощи высокоскоростного транспорта. Брэнсон и логистическая компания DP World (Объединенные Арабские Эмираты) создали совместное предприятие DP World Cargospeed, которое будет доставлять грузы через Hyperloop.
Идея Hyperloop принадлежит основателю SpaceX и Tesla Илону Маску. Проектом занимаются Virgin, SpaceX и Hyperloop Transportation Technologies. Компании Брэнсона в декабре 2017 года удалось разогнать капсулу Hyperloop до рекордной скорости — 387 километров в час. Конечная цель — 1200 километров в час.
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