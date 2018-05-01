Ещё
Праздник на высоте: к годовщине Победы из Керчи в Краснодар запустят аэростат
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Праздник на высоте: к годовщине Победы из Керчи в Краснодар запустят аэростат 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости Крым. В Керчи шестого мая в небо поднимется аэростат, который должен будет совершить путешествие к побережью Краснодарского края. По информации администрации города, мероприятие посвящено 73-ей годовщине Победы в Великой отечественной войне и юбилею создания благотворительного фонда святителя Луки (Войно-Ясенецкого).
"Начало праздничным мероприятиям положит перелет через Керченский пролив на тепловом аэростате «Россия». На оболочке шара нанесены Государственный флаг России и флаги всех субъектов Российской Федерации, что символизирует единство России. Также на оболочке шара будут представлены четыре ордена Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении администрации Керчи уточняя, что старт перелета запланирован на 7.30 с площади им. Ленина.
Аэростат «Россия», объемом в 4 тыс. кубических метров, — уменьшенная копия теплового аэростата «Россия», объемом в 100 тыс. кубометров, который был изготовлен для одиночного научно-исследовательского полета Федора Конюхова в стратосферу, запланированного на осень 2018 года.
РИА Новости Крым: последние новости
В администрации Симферополя опровергли арест заммэра Инны Смаль Крымские древние греки, или Дикое поле счастья и любви На въезде в Симферополь снесут 15 рекламных конструкций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казаки заблокировали Сахаровский центр481
Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась217
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили106
Будущий премьер Армении высказался о России454
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку186
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
00:38
В Бразилии рухнул горящий небоскреб
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение