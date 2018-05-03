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За лучшее название для теплохода ярославцам подарят французское шампанское
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За лучшее название для теплохода ярославцам подарят французское шампанское 

76.ru 35 минут назад
Фото: 76.ru
Обычно о борт нового корабля разбивают бутылку шампанского, а ярославский речной порт решил её дарить. В Ярославле объявили конкурс на лучшее название для речного теплохода «Москва 208». столичное название корабль больше носить не будет. Тем, кто придумает самое интересное имя судну, дадут приз, который можно выпить.
— Призом будет бутылка французского шампанского, — пообещали в речном порту.
Свои названия можно отправлять на почту: it@yarport.com. Пока есть три варианта: «Ярослав Мудрый», «Ярославна», «Надежда».
Читайте также: «В Ярославле подорожал речной транспорт: цены и расписание».
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