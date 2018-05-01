Цена болезни: как самостоятельно рассчитать больничный

Фото: stuff.co.nz Весна по праву считается сезоном гриппа и ОРВИ, и уйти на больничный весной — обычное дело. Но многие из нас уверены, что болеть невыгодно, и переносят болезнь на ногах. А так ли это на самом деле, и как узнать, сколько вам заплатят за тот период, что вы находитесь дома по болезни?

Итак, размер пособия по больничному листку зависит от трудового стажа и вашей официальной, то есть «белой», заработной платы. При расчете учитывается ваша зарплата за два года, предшествующих текущему. То есть если вы уходите на больничный в этом году, то учитывается заработок за 2016 и 2017 годы. При этом пособие выплачивается не только за рабочие дни, а за каждый день на больничном.

Чтобы рассчитать сумму компенсации самостоятельно, сложите все ваши зарплаты за два предыдущих года и разделите на 730 (число календарных дней). Полученное число — стоимость одного вашего рабочего дня — необходимо умножить на количество дней на больничном. Итоговую цифру умножаем на коэффициент в соответствии с вашим трудовым стажем. Если ваш общий стаж менее 5 лет, то коэффициент будет равен 0,6 (это значит, что вам компенсируют 60% вашей среднемесячной зарплаты за два года), если вы работаете уже 5–8 лет, то коэффициент равняется 0,8, а если более 8 лет, то 1.

Однако стоит запомнить, что существует верхний порог выплат по больничному листку. Это значит, что, какой бы ни была ваша средняя зарплата, за сутки на больничном вам не заплатят больше 2 017 рублей, даже при условии, что вы работаете уже свыше 8 лет и зарабатываете, например, 80 000.

Если же вы не работали все предыдущие два года, то компенсация по больничному рассчитывается от минимального размера оплаты труда. Сейчас МРОТ составляет 9 489 рублей, а дальше посчитайте сами… Эта информация актуальна, например, для женщин, вышедших из декрета. И в таком случае болеть действительно совсем не выгодно. Но вы всегда можете постараться пойти на контакт с работодателем и попросить, чтобы вам дали разрешение работать из дома, ведь больничный — это только возможность освободиться от работы на время болезни, а не запрет на нее.

И напоследок полезный совет: поскольку ваш трудовой стаж рассчитывается на основании документов, которые вы принесете в бухгалтерию, при каждом увольнении с предыдущего места работы надо просить справку по форме 182Н. Именно эта справка поможет вам доказать уровень вашей средней зарплаты и стаж, помимо трудовой книжки и трудовых договоров. Она будет полезна и при выходе на больничный, и при оформлении пособия по беременности и родам.

По материалам sveta_economy.