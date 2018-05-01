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В первомайском параде приняли участие свыше шести тысяч человек
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В первомайском параде приняли участие свыше шести тысяч человек 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске завершилось праздничное шествие трудовых коллективов города. В нём приняли участие более шести тысяч человек, а в целом по краю — 23 тысячи человек, сообщает федерация профсоюзов Красноярского края.
Участникам акции предлагали попробовать свои силы в викторинах, конкурсах, а также сделать фото на фоне интерактивного баннера «Выход из кризиса — не за мой счет».
Шествие началось в 11 часов утра под духовой оркестр по Проспекту Мира, который сегодня стал пешеходным. В колонне ыло множество плакатов и растяжек с требованиями соблюдать все социальные гарантии, платить работникам достойную зарплату и сохранять хорошие условия труда, а также вступать в профсоюз.
В этом году Первомаю сопутствовала хорошая погода, поэтому настроение среди присутствующих было соответствующее. По сравнению с прошлым годом, когда в акции участвовали 3,5 тысяч человек, сегодня было много детей. Завершающим аккордом стал митинг на площади Революции у памятника Владимиру Ленину.
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