Квалификационная коллегия судей Псковской области удовлетворила заявления трёх судей об отставке 

Квалификационная коллегия судей Псковской области удовлетворила заявления Романа Рубанова (с 28 апреля), Оксаны Виноградовой (с 28 апреля) и Ларисы Бобровой (с 1 июня) о прекращении полномочий федеральных судей Псковского областного суда по их собственному желанию. Соответствующее решение было принято на заседании коллегии, сообщает управление судебного департамента Псковской области. Кроме того, коллегия рекомендовала на должность мирового судьи судебного участка №8 (Локнянский район») Марину Тевс, а на должность мирового судьи судебного участка №14 (Пустошкинский район) — Тамару Финаженок. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».