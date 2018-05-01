Американский экспорт в Китай создал 1 млн рабочих мест в США — доклад

Вашингтон, 1 мая / Синьхуа / — В 2017 году после двухлетнего падения экспорт США Китай продемонстрировал сильный рост, что создало 1 млн рабочих мест в Соединенных Штатах. Об этом свидетельствует ежегодный доклад, обнародованный в понедельник Национальным советом по американо-китайской торговле /НСАКТ/.

Согласно докладу, Китай уже стал третьим по величине направлением экспорта американских товаров и услуг. С 2008 по 2017 годы экспорт американских товаров в Китай вырос на 86 проц. Для сравнения в том же периоде рост экспорта американских товаров в другие страны и регионы мира составил лишь 21 проц. С 2007 по 2016 годы экспорт американских услуг в Китай вырос более чем в 4 раза, а в том же периоде рост экспорта американских услуг в другие страны и регионы мира составил лишь 50 проц.

Председатель НСАКТ Джон Фрисби заявил, что экспорт США в Китай продолжает вносить вклад в рост американской экономики. Он выразил надежду на то, что администрация США сможет урегулировать торгово-экономические трения между США и Китаем в рамках таких многосторонних механизмов, таких как Всемирная торговая организация /ВТО/. Он также рассчитывает, что две стороны смогут вести ориентированный на результат диалог, чтобы добиться коммерчески ценных определенных результатов.

В понедельник Белый дом опубликовал список членов официальной делегации США, которые в ближайшее время отправятся в Китай для консультаций по межгосударственным торговым отношениям. Входящий в состав делегации министр финансов США Стивен Мнучин на днях заявил американским СМИ, что делегация намерена обсудить с китайской стороной вопросы интеллектуальной собственности, совместных предприятий и торгового дисбаланса, и он относится к предстоящим торговым консультациям с «осторожным оптимизмом».

Недавно США опубликовали доклад по итогам расследования, проведенного в соответствии со статьей 301 /Торгового акта США от 1974 года/, и объявили перечень китайских товаров на сумму 50 млрд долларов, на которые рекомендуется ввести дополнительные тарифы. После этого США объявили о готовности изучить вопрос о введении дополнительных пошлин на импорт китайских товаров еще на 100 млрд долларов. Эксперты отмечают, что этот шаг США нарушает принципы и дух ВТО и причинит серьезный ущерб глобальной многосторонней торговой системе. —0—