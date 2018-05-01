Ещё
Кто были создателями первой цивилизации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кто были создателями первой цивилизации 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Цивилизация как этап развития общества характеризуется рядом признаков, среди которых определяющими служат наличие городов и письменности. Возникновение этих феноменов предполагает наличие в обществе производящего хозяйства и общественного разделения труда. Цивилизация возникает только после перехода к земледелию и/или скотоводству, но далеко ещё не всякое земледельческо-скотоводческое общество является цивилизацией.
Древнейшие письмена
В начале XIX века древнейшей цивилизацией в мире считалась египетская. Позднее, с обнаружением шумерской клинописи, первой стала считаться цивилизация Месопотамии. Она удерживала первенство до 1960-х годов. В середине ХХ века начались раскопки археологической культуры Винча на Балканском полуострове и в Дунайском регионе. В 1961 году археологи обнаружили в районе села Тэртериа в Румынии глиняные таблички с прорезанными на них странными символами. Когда предметы из культурного слоя, где их нашли, подвергли радиоуглеродному анализу, оказалось, что им около 7500 лет. Позднее предметы с аналогичными знаками нашли и в других поселениях культуры Винча на территориях Северной Греции (Диспилио), Болгарии (Градешница), Сербии и других сопредельных стран. Все они были созданы в промежутке между 5500 и 4000 гг. до н.э. Сама культура Винча была первой в Европе культурой, где, помимо земледелия, занимались ещё обработкой металлов. Металлургия здесь возникла не позднее, чем в ближневосточных очагах цивилизации и явно независимо от них. Если же считать найденные знаки системой письменности, то получается, что первая на Земле цивилизация возникла в Юго-Восточной Европе на полторы-две тысячи лет раньше, чем цивилизации в Передней Азии. Интерпретация знаков культуры Винча спорна. До сих пор непонятно, что это такое, поэтому и расшифровать их пока не представляется возможным. Одни исследователи настаивают, что это не просто письмо, но слоговое письмо. Другие утверждают, что знаки Винча представляют собой пиктограммы — условные символы, третьи — что это простейшие мнемонические записи, не несущие смысла вне той конкретной ситуации, когда и для чего они были записаны. В любом случае прочесть их пока невозможно, поскольку язык их создателей неизвестен, и также не существует параллельных записей (билингв) тех же текстов на каком-то известном языке. Ведь только методом билингв удалось прочесть египетские иероглифы и шумерскую клинопись.
Откуда пришли и куда делись винчеанцы
Ареал культуры Винча целиком занимал нынешнюю территорию Сербии и частично Македонии, Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии, Боснии, Черногории и Албании. Отдельные её предметы обнаружены также в Молдове и Украине. Об этнической принадлежности носителей культуры Винча создано немало гипотез, но все они в равной степени недоказуемы. Американский археолог Мария Гимбутас развила концепцию «старой Европы», согласно которой культура Винча и ряд синхронных ей, а также более ранних и более поздних культур в Европе представляют наследие исчезнувших народов, стёртых с лица земли последующим вторжением индоевропейцев. Общим для «старой Европы» были матриархат и почитание Великой Богини. Народы «старой Европы» не знали войн и имущественного неравенства, жили в неукреплённых поселениях… Короче, феминистический золотой век, прерванный нашествием безграмотных и кровожадных варваров-индоевропейцев, бывших, вдобавок, мужскими шовинистами… Гимбутас считает, что предшественником культуры Винча была культура Чатал-Хуюк в Малой Азии. Там были обнаружены древнейшие на Земле города, храмы и другие признаки цивилизации, кроме письменности. Впрочем, есть учёные, которые трактуют обнаруженные в Чатал-Хуюке культовые рисунки как протописьменность. Британский археолог К. Ренфрю и российский В. А. Сафронов также признают культуру Винча преемственной от Чатал-Хуюка, но, в отличие от Гимбутас, рассматривают ту и другую как праиндоевропейские. По мнению Сафронова, культура Винча не исчезла полностью. Многие её культурные элементы (такие, например, как дом типа мегарона) напрямую перешли в позднейшие культуры Европы, особенно в древнегреческую (микенскую). Неясна и судьба письменности Винча. Гимбутас, развивая гипотезу, что это была именно письменность, аргументировала, что древнее критское линейное письмо А (тоже пока непрочитанное) было позднейшим развитием винчеанской знаковой системы. Многие исследователи не принимают теорию о том, что знаки Винча представляли собой первую письменность у людей. Они обращают внимание на то, что Винча была слишком слаборазвитой в других отношениях, и у её носителей не могло возникнуть потребности в письменности. В частности, социальное расслоение у винчеанцев было очень слабым или отсутствовало, они не знали городов, у них, по-видимому, ещё не сложилось власти. Однако ведь не все признаки цивилизации возникают одновременно или в строгой последовательности. Этнографы знают примеры, когда имущественное расслоение возникает ещё на базе производящего хозяйства, а древнейший на Земле город Иерихон также возник ещё на стадии собирательства диких злаков.
Генетические связи винчеанцев
Археология пока не может дать бесспорного ответа, откуда вышли носители культуры Винча и куда они делись потом. Быть может, на помощь придёт генетика? Мт-ДНК гаплогруппа К встречается у представителей как Винча, так и Чатал-Хуюка, а также предшествовавшей Винче на Балканах мезолитической культуры Лепенски Вир. Другие мт-ДНК гаплогруппы Винчи широко распространены в Европе и на Ближнем Востоке. Одна из них — U2 — найдена у четырёх обитателей стоянки Сунгирь под Владимиром больше 30 тысяч лет назад. Наиболее часто встречаемая Y-хромосомная гаплогруппа винчеанцев — G2. В настоящее время её наибольшая концентрация наблюдается в горах Кавказа. В неолите, предшествовавшем созданию культуры Винча, гаплогруппа G2 была широко распространена среди обитателей Ближнего Востока, оттуда её носители в ходе «неолитической революции» широко расселились по всем направлениям, включая Европу. Что интересно, субклада G2a2, к которой принадлежит большинство исследованных пока винчеанцев, часто встречается в наше время в королевских династиях Марокко и Иордании. Регионом же наибольшей концентрации другой найденной у винчеанцев Y-хромосомной гаплогруппы Н является сейчас Южная Индия. Широко встречается она также у цыган (около 60%), таджиков, курдов и других народов арийской группы. Палеогенетические исследования не опровергают (хотя и не доказывают) возможности того, что носители культуры Винча были древними индоевропейцами. Впрочем, они могли быть также представителями семито-хамитской либо кавказской семьи, а равно и принадлежать к ныне исчезнувшей языковой семье.
Русская семерка: последние новости
На историческую родину: как можно было эмигрировать из СССР Существует ли славянский ген Почему Бисмарк не стал объявлять войну России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казаки заблокировали Сахаровский центр487
Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась218
Будущий премьер Армении высказался о России454
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили107
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку187
Новости партнеров
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
00:38
В Бразилии рухнул горящий небоскреб
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение