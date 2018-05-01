Все, что надо знать о плохих привычках и как от них избавиться

Заедание сладким

Проблема: Начнем с хорошо знакомой нам всем привычки, которая якобы помогает избавиться от стресса. Формируется она просто — посредством рефлекса. Однажды вы беспокоились или тревожились по какому-то поводу, съели что-то сладкое и получили от этого несказанное удовольствие. Организм запомнил. Потом вы повторили это еще пару раз и сами сформировали условный рефлекс. Когда у вас стресс, вы заедаете сладким и получаете облегчение.

Решение: Избавьтесь от всех продуктов, которые плохо влияют на вашу фигуру (например, скормите подруге-фитоняшке) и запаситесь только полезными. Сегодня рынок переполнен диетическим питанием, которое, ко всему прочему, еще и очень вкусное. Но это не все — проведите с собой внутренний диалог. Спросите себя, хотите ли вы снимать стресс именно таким образом? Или, быть может, есть альтернатива? Например, пробежка или активная тренировка. Но главное в терапии нервных заеданий — устранить основной очаг напряжения. Простой отказ от сладкого не поможет. Нужно найти причину и беспощадно избавиться от нее. Желательно вместе со специалистом.

Компульсивная трата денег

Проблема: Покупая что-то, вы получаете удовольствие. Как и в случае с заеданием — сделали это несколько раз и выработали рефлекс. Первый путь к избавлению от этой привычки — осознание того, что вы делаете в данный момент и почему. «Мне сейчас плохо и я хочу пойти что-то купить, чтобы стало хорошо» — если вы понимаете, что эта привычка уже вышла за рамки нормы и вредит вам, опять же, проведите с собой диалог. Что заставляет вас испытывать такой стресс, который надо чем-то заглушить? Что вы получаете от покупок? Чувство значимости, удовлетворения, насыщения, что? Возможно, вам не хватает взаимности или признания.

Решение: Вам с психологом или самой необходимо так сформировать самооценку и внутреннюю позицию, чтобы вы смогли подойти к условному флакону духов по цене самолета и сказать себе, что хотите его купить только для того, чтобы получить сиюминутное удовольствие. Зачастую причиная такого поведения — низкая самооценка. Нужно четко осознать, что дает вам беспорядочная трата денег, и уже с этим работать.

Перебор с макияжем

Проблема: Сейчас макияж, меняющий лицо до неузнаваемости, встречается настолько часто, что его смело можно отнести к самым настоящим вредным привычкам. Что хуже, часто чересчур яркий макияж не подходит ни к месту, ни к случаю. И когда девушка выходит за хлебом в полном боевом раскрасе, понимаешь — дело дошло до абсурда, нужно принимать меры. Это говорит о низкой самооценке, при которой выработалась защитная привычка скрывать настоящую себя за ярким макияжем — это дает уверенность. Постоянный перебор с макияжем — демонстрация комплекса неполноценности.

Решение: Когда в следующий раз вы будете делать макияж и заметите, что сами себе говорите «еще немножко», «еще чуть-чуть» и «еще, еще и еще», задайте себе вопрос: «Что я закрываю от окружающих и почему?» В качестве терапии попробуйте выходить в кафе, рестораны или просто прогуляться с минимальным макияжем, а в дальнейшем — и вообще без него. Попытайтесь выработать в себе новую привычку.

Алкоголь

Проблема: Люди, которые начинают злоупотреблять алкоголем, чаще всего не умеют отсеивать негативные эмоции. Они переполняются ими. И этот стресс нужно снять. Алкоголь же растормаживает ЦНС, и вам уже не нужно работать над собой — вам просто становится легче и веселее. Вы привыкаете снимать стресс с помощью небольших доз алкоголя, которые, разумеется, по мере привыкания организма, начинают увеличиваться.

Решение: Главная задача — научиться не доводить себя переживаниями и не копить такое количество отрицательных эмоций, чтобы их хотелось запить бутылкой вина. Этому можно научиться. На первых этапах пробуйте выработать новые привычки. Та же вечерняя пробежка, йога, легкая тренировка в спортзале. Задача — снять стресс другим способом. Причиной употребления алкоголя порой скрывается и в непринятии себя и снова здравствуйте комплексах. Выпивая, вы закрываетесь от мира (а порой и излишне открываетесь) и превращаетесь в другого человека.

Курение

Проблема: Большинство считает, что курение расслабляет. Как бы не так! Это заблуждение. На самом деле, никотин, кофеин, таурин, кокаин, амфетамин — вещества с очень схожей формулой. Разница в нюансах и силе воздействия. Сигареты, увы, не снимают стресс. Снимает стресс процесс дыхания во время курения и отвлечение на мелкие движения. Вы отвлекаетесь и напряжение сбрасывается.

Решение: Если вы хотите расстаться с этой привычкой, надо работать по двум направлениям:

1. Научиться по-другому снимать стресс. Кстати, многие заменяют сигареты безникотиновым вейпом — процесс идет, а никотиновая зависимость уменьшается.

2. Параллельно с этим неплохо было бы прорабатывать проблему с психологом.