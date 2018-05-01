«Прокси, господи»: ярославские монстранты выступили в защиту создателя Telegram Павла Дурова

Шестая монстрация прошла сегодня в Ярославле . Шествие прошло по нижнему ярусу Волжской набережной от речного вокзала до Стрелки. По предварительным оценкам, в монстрации приняли участие около 500 человек.

— Всё прошло отлично, — отметил организатор монстрации Андрей Алексеев . — Настолько дружелюбной полиции я давно не видел. Мы посвятили главный лозунг шестой монстрации Павлу Дурову , выразив тем самым солидарность с акциями в защиту Telegram. И да пребудет с ним cила

На главном транспаранте иронично обыгрывала эту тему. Там было написано «Прокси, господи». Миллионы россиян узнали принципы работы прокси как раз после того, как Роскомнадзор начал попытки блокировки Telegram.

Были на монстрации и другие плакаты, в которых были написаны слова поддержки создателю Telegram Павлу Дурову.

Кроме монстрации, в Ярославле прошли две демонстрации. Засветились и представители ЛГБТ-сообщества. О том, что сегодня происходило на улицах Ярославля мы рассказывали в режиме онлайн.

Монстранты прошли по нижнему ярусу Волжской набережной

Полицейские не придирались к участникам шествия

В поддержку Telegram люди нарисовали несколько плакатов

Шествие шло почти час На монстрацию пришли около 500 человек

Каждый год для монстрации люди придумывают новые плакаты и транспаранты

Организаторы шествия приглашали пройтись на набережной всех желающих

Полицейские хоть и не имели претензий к монстрантам, но следили за участниками шествия пристально

Некоторые монстранты решили не рисовать плакаты, а пойти ещё дальше