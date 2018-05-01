Ещё
«Прокси, господи»: ярославские монстранты выступили в защиту создателя Telegram Павла Дурова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Прокси, господи»: ярославские монстранты выступили в защиту создателя Telegram Павла Дурова 

76.ru 15 минут назад
Фото: 76.ru
Шестая монстрация прошла сегодня в Ярославле. Шествие прошло по нижнему ярусу Волжской набережной от речного вокзала до Стрелки. По предварительным оценкам, в монстрации приняли участие около 500 человек.
— Всё прошло отлично, — отметил организатор монстрации Андрей Алексеев. — Настолько дружелюбной полиции я давно не видел. Мы посвятили главный лозунг шестой монстрации Павлу Дурову, выразив тем самым солидарность с акциями в защиту Telegram. И да пребудет с ним cила
На главном транспаранте иронично обыгрывала эту тему. Там было написано «Прокси, господи». Миллионы россиян узнали принципы работы прокси как раз после того, как Роскомнадзор начал попытки блокировки Telegram.
Были на монстрации и другие плакаты, в которых были написаны слова поддержки создателю Telegram Павлу Дурову.
Кроме монстрации, в Ярославле прошли две демонстрации. Засветились и представители ЛГБТ-сообщества. О том, что сегодня происходило на улицах Ярославля мы рассказывали в режиме онлайн.
Монстранты прошли по нижнему ярусу Волжской набережной
Полицейские не придирались к участникам шествия
В поддержку Telegram люди нарисовали несколько плакатов
Шествие шло почти час  На монстрацию пришли около 500 человек
Каждый год для монстрации люди придумывают новые плакаты и транспаранты
Организаторы шествия приглашали пройтись на набережной всех желающих
Полицейские хоть и не имели претензий к монстрантам, но следили за участниками шествия пристально
Некоторые монстранты решили не рисовать плакаты, а пойти ещё дальше
76.ru: последние новости
«Чужого нам не надо»: организаторы ярославской монстрации назвали тему шествия Мир! Труд! Май! В Ярославле стартовал первомайский гей-парад Афиша 76.ru: демонстрации, городской выходной и открытие парусного сезона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась63
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили56
Будущий премьер Армении высказался о России208
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку150
Казаки заблокировали Сахаровский центр152
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
00:38
В Бразилии рухнул горящий небоскреб
Происшествия
00:47
США «с уважением» сняли флаг России
Политика Статьи
02:14
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение