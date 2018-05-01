Летний сезон открыли в парке «Пехорка» в Балашихе

Об этом сообщила художественный руководитель объединенной дирекции парков городского округа Александра Лелифановска.

Мы устроили праздник в честь Дня труда. Будем радовать жителей творчеством наших артистов, играми, танцами, песнями. Помимо этого, сегодня в парках Подмосковья открывается летний сезон, и мы тоже даем старт летнему сезону в парке «Пехорка» в Балашихе

— Александра Лелифановска.

Она добавила, что в парке «Пехорка» уже разработана летняя программа, которая будет включать концерты,

мастер-классы, спортивные тренировки.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщал, что в парке начался второй этап реконструкции. На территории зоны отдыха будет благоустроена набережная зона. Во время первого этапа благоустройства в 2017 году в парке установили новые детские площадки, современную летнюю сцену, проложили дорожки, построили

скейт-парк