Летний сезон открыли в парке «Пехорка» в Балашихе 

Об этом сообщила художественный руководитель объединенной дирекции парков городского округа Александра Лелифановска.
Мы устроили праздник в честь Дня труда. Будем радовать жителей творчеством наших артистов, играми, танцами, песнями. Помимо этого, сегодня в парках Подмосковья открывается летний сезон, и мы тоже даем старт летнему сезону в парке «Пехорка» в Балашихе
— Александра Лелифановска.
Она добавила, что в парке «Пехорка» уже разработана летняя программа, которая будет включать концерты,
мастер-классы, спортивные тренировки.
Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщал, что в парке начался второй этап реконструкции. На территории зоны отдыха будет благоустроена набережная зона. Во время первого этапа благоустройства в 2017 году в парке установили новые детские площадки, современную летнюю сцену, проложили дорожки, построили
скейт-парк
Парк «Пехорка» в Балашихе вошел в федеральный список лучших проектов благоустройства общественных территорий, сформированный Министерством строительства и России по итогам исполнения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году.