Трамп назвал позором слив вопросов Мюллера 

Дональд Трамп назвал позором утечку в СМИ списка вопросов, которые спецпрокурор Роберт Мюллер собирается ему задать, чтобы узнать о «возможном препятствии правосудию».
В своем Twitter президент написал: «О, я понимаю — это выдуманное, фальшивое преступление, сговор, которого никогда не существовало, а расследование началось с незаконно просочившейся засекреченной информации».
So disgraceful that the questions concerning the Russian Witch Hunt were «leaked» to the media. No questions on Collusion. Oh, I see…you have a made up, phony crime, Collusion, that never existed, and an investigation begun with illegally leaked classified information. Nice!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 мая 2018 г.
Ранее газета New York Times сообщила, что Мюллер предоставил адвокатам Трампа список вопросов, которые он планирует задать президенту. По данным издания в опроснике 40 пунктов.
Большинство из них связанны с экс-помощником президента по нацбезопасности Майклом Флинном, экс-главой ФБР Джеймсом Коми и генпрокурором США Джеффом Сешнсом. Кроме того, есть вопросы о предполагаемой связи Трампа с Россией, передает РИА Новости.