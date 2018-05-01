Трамп назвал позором слив вопросов Мюллера

В своем Twitter президент написал: «О, я понимаю — это выдуманное, фальшивое преступление, сговор, которого никогда не существовало, а расследование началось с незаконно просочившейся засекреченной информации».

So disgraceful that the questions concerning the Russian Witch Hunt were «leaked» to the media. No questions on Collusion. Oh, I see…you have a made up, phony crime, Collusion, that never existed, and an investigation begun with illegally leaked classified information. Nice!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 мая 2018 г.