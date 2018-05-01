Противотанковую мину нашел в Истринском районе местный житель

Житель деревни Дьяково во вторник, 1 мая нашел противотанковую мину на берегу Истры . Об этом телеканалу «360» рассказала сестра мужчины.

Фотографию он прислал сестре, которая обратилась в МЧС за помощью.

Там такая мина — проводки еще торчат. Думаю, это еще времен войны

— Сестра очевидца.

Сейчас на место прибывают сотрудники спасательных служб. Не исключено, что мина может быть действующей.