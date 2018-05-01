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Противотанковую мину нашел в Истринском районе местный житель
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Противотанковую мину нашел в Истринском районе местный житель 

360tv.ru 20 минут назад
Фото: 360tv.ru
Житель деревни Дьяково во вторник, 1 мая нашел противотанковую мину на берегу Истры. Об этом телеканалу «360» рассказала сестра мужчины.
Фотографию он прислал сестре, которая обратилась в МЧС за помощью.
Источник фото: Канал 360tv
Там такая мина — проводки еще торчат. Думаю, это еще времен войны
— Сестра очевидца.
Сейчас на место прибывают сотрудники спасательных служб. Не исключено, что мина может быть действующей.
Мину времен войны обнаружили в Краснодарском крае. Прибывшие на место росгвардейцы изучил находку. 88-милиметровая минометная мина — такое заключение сделали специалисты.
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