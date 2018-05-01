Впервые в шествии приняли участие юнармейцы
30 тысяч человек стали участниками первомайской демонстрации в Сочи.
Колонны под музыку с шарами и цветами прошли от Зимнего театра к площади Южного мола.
«В Сочи живут настоящие труженики. И благодаря их стараниям наш город лидирует по спросу на предложения уже на майские праздники», — сказал мэр курорта Анатолий Пахомов.
Впервые в демонстрации приняли участие юнармейцы. А также колонна футбольных болельщиков чемпионата мира, одетых в форму сборных стран-участниц мундиаля. На площади Южного мола прошел «Парад достижений» лучших творческих коллективов города, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.