30 тысяч человек стали участниками первомайской демонстрации в Сочи

Впервые в шествии приняли участие юнармейцы

30 тысяч человек стали участниками первомайской демонстрации в Сочи

Колонны под музыку с шарами и цветами прошли от Зимнего театра к площади Южного мола.

«В Сочи живут настоящие труженики. И благодаря их стараниям наш город лидирует по спросу на предложения уже на майские праздники», — сказал мэр курорта Анатолий Пахомов

Впервые в демонстрации приняли участие юнармейцы. А также колонна футбольных болельщиков чемпионата мира, одетых в форму сборных стран-участниц мундиаля. На площади Южного мола прошел «Парад достижений» лучших творческих коллективов города, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.