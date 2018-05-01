Челябинцы делятся в соцсетях фотографиями первоцветов

Юрий Черкасов подарил на Первомай участникам группы «Большой Челябинск» фотографии подснежников.

"Мы прекрасно понимаем, что в эти долгожданные весенние выходные вам не хочется сидеть дома. Поэтому в качестве подарка за наступившую долгожданную весну мы дарим вам столь редкие в наших краях синие подснежники, сфотографированные вчера у подножья хребта Ирандык в Башкирии . Сфотографированные, но не срезанные, ни у кого и рука не поднялась губить такую красоту" — написал Черкасов в ФБ.

Юлия Поздеева тоже выложила урожай первых цветов.

Между тем, министерство экологии Челябинской области предупреждает южноуральцев, что за нелегальный сбор подснежников предусмотрен штраф — 300 рублей. За уничтожение мест произрастания первоцветов придётся отдать по 450 тыс. рублей за 1 гектар. В случае отягчающих обстоятельств — продажи, приобретения или пересылки краснокнижного растения, штраф вырастает в три раза.

Среди запретных краснокнижных растений проломник Козо-Полянского, цикламен кавказский, первоцвет дарьяльский и другие цветы.

Напомним, первые цветы — ветреницы, расцвели на Таганае 19 апреля, когда все отмечали международный день подснежника.